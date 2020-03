„Daca Patria ma va trimite sub pamant și acolo ma voi duce pentru ea” - Generalul Nicolae Dascalescu Domnul ministru al Internelor, ar fi trebuit sa-și dea seama ca nu este autoritate militara și ma intreb daca are sau nu dreptul de a emite ordonanțe militare. Nu ne aflam nici in starea de asediu, nici in cea de mobilizare și nici in cea de razboi, situație in care o autoritate militara emite asemenea ordine. Se vede treaba ca acest colos de funcționari publici și „militari” din MAI, a ramas cantonat in meandrele neocomunismului multilateral dezvoltat și nu dispune de consilieri juridici competenți.…