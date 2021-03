Gasirea unui loc in spitalele care trateaza bolnavi de Covid-19 a devenit extrem de complicata in județul Timiș. Paturile de la Terapie Intensiva sunt mereu ocupate, iar pacienții in stare grava sunt consultați și tratați ore in șir in ambulanțe, in curtea spitalului. Tot acolo primesc și oxigenul necesar."Majoritatea pacienților care ajung la Boli infecțioase ajung dependenți de oxigen. Ambulanța o transformam in ambulator... Acolo il consulta și sta in ambulator. N-au ce sa faca cu pacienții, sunt toate locurile ocupate", spune Marius Cioclu, ambulanțier SAJ Timiș.Numarul solicitarilor din partea…