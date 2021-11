Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, duminica seara, ca se intelege “institutional” cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. “Incercam sa ne vedem fiecare de treaba lui”, a pus Rafila. Duminica seara, intr-o intervenție șa Antena 3, Rafila a fost intrebat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca se intelege institutional cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ca “incercam sa ne vedem fiecare de treaba lui”. Rafila a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca se intelege foarte bine cu Raed Arafat.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu a discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciuca despre o eventuala mutare a unor atributii privind gestionarea pandemiei de COVID de la Departamentul de Situatii de Urgenta la Ministerul Sanatatii, subliniind ca problema tine de armonizarea procedurilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca institutia pe care o reprezinta trebuie sa fie coordonatorul national al gestionarii pandemiei de COVID 19, si nu Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Ministrul a mentionat ca acest aspect va fi analizat in Guvern.Problemele de sanatate publica…

- Romania a cerut ajutorul Uniunii Europene pentru achiziționarea Tocilizumabum, un medicament folosit de bolnavii COVID 19. Solicitarea statului roman apare dupa ce compania care produce medicamentul a anunțat ca nu poate respecta contractul. Ministerul Sanatații (MS) a solicitat marți Departamentului…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca va raspunde invitatiei lui Alexandru Rafila de a merge in Parlament pentru a discuta despre solutii legislative in privinta accesului limitat al pacientilor cu boli cronice la tratament in spital, mentionand insa ca va duce cu el si manualul de medicina de dezastre.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat ieri, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19. CNSU a cerut ajutor in lupta cu pandemia…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a transmis luni ca se va lua masura ca pentru o durata de 30 de zile sa fie suspendate internarile si interventiile chirurgicale, precum si alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgente si care pot fi reprogramate.…