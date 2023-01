Stiri pe aceeasi tema

FC Barcelona, liderul din La Liga, a obtinut o victorie la limita, 1-0, in deplasare cu Girona, sambata seara, in etapa a 19-a a campionatului Spaniei.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Getafe, in etapa a18-a din La Liga, informeaza News.ro.

Echipa italiana SSC Napoli a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, formatia genoveza Sampdoria, intr-un meci al etapei a 17-a din Serie A, potrivit news.ro.

Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) de la Madrid a respins contestatia clubului de fotbal FC Barcelona impotriva suspendarii atacantului sau vedeta Robert Lewandowski pentru trei meciuri din La Liga, a anuntat sambata ziarul El Mundo Deportivo, citat de DPA.

HC Zalau a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 23-17 (11-7), vineri, pe teren, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

Betis Sevilla a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, meciul din etapa a 13-a cu FC Sevilla. Acelasi scor s-a inregistrat in meciurile Atletico Madrid – Espanol si Real Sociedad – Valencia, informeaza news.ro.

Echipa spaniola Girona a invins vineri, pe teren propriu, echipa Athletic Bilbao, scor 2-1, in primul meci al etapei a 13-a din La Liga, anunța news.ro.

Betis Sevilla a castigat duminica, in deplasare, in fata formatiei Real Sociedad, scor 2-0, in ultimul meci al etapei a 12-a din La Liga, in formeaza news.ro