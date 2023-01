Stiri pe aceeasi tema

Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica, in deplasare, la Bilbao, pe Athletic, scor 2-0, in etapa a 18-a din La Liga, scrie news.ro.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Getafe, in etapa a18-a din La Liga, informeaza News.ro.

Echipa spaniola de fotbal Real Sociedad, locul trei in La Liga, i-a prelungit contractul antrenorului Imanol Alguacil pana in 2025, a anuntat luni clubul basc citat de EFE.

Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, cu formatia Kolos Kovalivka, scor 0-0, intr-un meci din etapa a 13-a a Premier Liga, conform news.ro.

Primele 3 meciuri ale celei de a doua etape din Cupa Romaniei la fotbal masculin s-au jucat marți s-au soldat cu o victorie a gazdelor, un a oaspeților și o remiza. Cel mai spectaculos meci al zilei le-a avut protagoniste pe Dinamo și Sepsi OSK și s-a incheiat cu victoria primvizionarei.

Betis Sevilla a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, meciul din etapa a 13-a cu FC Sevilla. Acelasi scor s-a inregistrat in meciurile Atletico Madrid – Espanol si Real Sociedad – Valencia, informeaza news.ro.

Atacantul Karim Benzema, castigator al Balonului de Aur, nu va juca, luni, in La Liga impotriva celor de la Rayo Vallecano, francezul resimtind inca disconfort dupa accidentarea sa la coapsa stanga, potrivit lui Carlo Ancelotti, antrenorul sau la Real Madrid.