Germania trebuie sa-si reduca gradual dependenta de China, deoarece distantarea de piata chineza va duce la pierderi de locuri de munca in cea mai mare economie europeana, a afirmat duminica ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.

Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Cadiz, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.

Cancelarul Olaf Scholz se declara increzator ca Germania va evita intrarea in recesiune anul acesta si pledeaza pentru negocieri in sensul evitarii unor conflicte comerciale cu Statele Unite si China, scrie Mediafax.

O delegatie de parlamentari germani a anuntat ca se deplaseaza in Taiwan duminica, inainte de o vizita ministeriala prevazuta in acest an, initiative care ar putea spori tensiunile cu China, relateaza AFP.

Ministerul de Externe al Germaniei intentioneaza sa inaspreasca regulile pentru companiile dependente puternic de China, facandu-le sa dezvaluie mai multe informatii si, eventual, sa efectueze teste de stres pentru riscurile geopolitice, se arata intr-un proiect de document confidential vazut de

Atacantul Karim Benzema, castigator al Balonului de Aur, nu va juca, luni, in La Liga impotriva celor de la Rayo Vallecano, francezul resimtind inca disconfort dupa accidentarea sa la coapsa stanga, potrivit lui Carlo Ancelotti, antrenorul sau la Real Madrid.

Echipa spaniola Girona a invins vineri, pe teren propriu, echipa Athletic Bilbao, scor 2-1, in primul meci al etapei a 13-a din La Liga, anunța news.ro.

Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro.