Echipa spaniola FC Barcelona a invins joi, in deplasare, scor 1-0, formatia Real Madrid, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal, informeaza news.ro.

Atacantul egiptean Mohamed Salah a marcat si a stabilit doua recorduri la meciul echipei Liverpool cu Real Madrid, care se disputa la ora transmiterii acestei stiri, in turul optimilor Ligii Campionilor.

Romanul Istvan Kovacs va arbitra meciul Liverpool - Real Madrid, care va avea loc marti, pe Anfield, in turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, a anuntat UEFA, citata de agentia EFE.

Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro.

FC Barcelona si-a consolidat pozitia de lider in La Liga dupa ce a invins-o pe Betis Sevilla cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri, in deplasare, scor 2-1, echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a 17-a din La Liga, informeaza news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica, in deplasare, la Bilbao, pe Athletic, scor 2-0, in etapa a 18-a din La Liga, scrie news.ro.

Liverpool a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Chelsea Londra, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Angliei.