Stiri pe aceeasi tema

- Startul meciului din La Liga dintre Valencia si Cadiz (0-1) a fost intarziat, vineri seara, dupa ce un suporter a suferit un stop cardiac. Dupa ce a primit primele ingrijri in tribune, fanul a fost transportat la spital, insa a decedat in drum spre unitatea medicala, potrivit news.ro. Fii…

- Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, sambata, in compania echipei Espanol Barcelona, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in deplasare, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Stadionul echipei de fotbal Celta Vigo, locul 17 in La Liga, este inundat, marti, cu doar trei zile inainte de meciul din etapa a 15-a dintre formatia locala si FC Sevilla, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia Real Madrid a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Cadiz, in ultimul meci al etapei 14 a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa spaniola Girona a invins vineri, pe teren propriu, echipa Athletic Bilbao, scor 2-1, in primul meci al etapei a 13-a din La Liga, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Formația italiana Torino a invins duminica, pe teren propriu, echipa AC Milan, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 12-a din Serie A, anunța news.ro. Tatarusanu a fost titular la AC Milan in meciul de la Torino. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…