La Liga: FC Barcelona pierde pe teren propriu cu Real Sociedad, scor 1-2

- Dupa 4 ani, Barcelona e iar campioana Spaniei, a 27-a oara. La primul sau sezon complet ca antrenor pe Camp Nou, Xavi a creat o echipa solida, al carui cel mai des rezultat a fost 1-0. Portarul Ter Stegen și defensiva au fost esențiale, la fel ca marcatorul Lewandowski. Victoria care a confirmat titlul,…

- Sergio Busquets (34 de ani), capitanul celor de la FC Barcelona, a spus ca, zilele urmatoare, se va decide daca va continua sau nu la gruparea de pe Camp Nou. Mijlocașul defensiv al catalanilor a precizat ca, in proporție foarte mare, s-a hotarat asupra viitorului sau, urmand a-i comunica decizia și…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins marti, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Osasuna Pamplona, intr-un meci al etapei a 33-a din La Liga.Oaspetii au ramas in zece inca din minutul 26 pe Camp Nou, dupa ce Jorge Herrando a fost eliminat cu rosu direct de catre arbitrul Javier Iglesias Villanueva.…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a 32-a din la Liga, informeaza Rador.Catalanii si-au asigurat victoria inca din prima repriza. Christensen a deschis scorul in minutul 14. In minutul 33 Betis a ramas in zece,…

- Extrema dreapta Raphinha (26 de ani) nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor la Barcelona, iar clubul va incerca sa-l vanda la vara in Anglia pentru 50 de milioane de euro. Catalanii au nevoie urgenta de 200 de milioane pentru a respecta fair-play-ul financiar. Aventura lui Raphinha in La Liga se poate…

- Echipa spaniolla FC Barcelona a incheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Girona, in etapa a 28-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona a dominat meciul de pe stadionul Camp Nou, dar nu a reusit sa inscrie in poarta lui Michel. Fii la curent cu cele mai…

- Legendarul stadion Camp Nou va intra in renovare, iar clubul a anunțat deja Federația de Fotbal din Spania ca va disputa meciurile de acasa in sezonul viitor din La Liga pe Stadionul Olimpic Montjuic.

- FC Barcelona isi mentine avansul de opt puncte fata de Real Madrid in campionatul Spaniei. Gruparea catalana a invins, in meciul de pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Cadiz. Partida dintre cele doua formatii a facut parte din cadrul etapei a 22-a din La Liga.