Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, echipa Osasuna, scor 1-0, si a iesit din zona retrogradarii, anunța news.ro.Valencia s-a impus prin golul marcat de Kluivert, in minutul 7, si a adunat 26 de puncte, urcand de pe locul 19 pe pozitia 16. Fii la curent cu cele mai…

- Antrenorul Carlo Ancelotti s-a declarat convins, vineri, ca va ramane la Real Madrid in sezonul viitor, desi echipa este la 8 puncte in spatele lui FC Barcelona in La Liga, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatorul echipei Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a mers, duminica, la Barcelona, pentru prima oara dupa ce a castigat Cupa Mondiala, potrivit Agerpres.Messi, care a adus victoria echipei PSG in meciul cu Lille, scor 4-3, a fost vazut, duminica seara, pe aeroportul din Barcelona. Fii la…

- Intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Spaniei, formația Real Madrid a reușit sa obțina o victorie in deplasare impotriva echipei Osasuna, incheind partida cu scorul de 2-0, informeaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Villarreal, duminica seara, in derby-ul etapei a 24-a din La Liga, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica, in deplasare, la Bilbao, pe Athletic, scor 2-0, in etapa a 18-a din La Liga, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…