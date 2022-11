Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul spaniol Gerard Pique, triplu castigator al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, si campion mondial si european cu selectionata Spaniei, a anuntat joi ca a decis sa puna capat carierei sale de fotbalist, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gerard Pique și-a anunțat retragerea din fotbal și a transmis ca sambata aceasta va fi ultimul sau meci pe Camp Nou, contra celor de la Almeria, dupa cum a explicat intr-o inregistrare video pe rețelele de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins duminica, in deplasare, formatia Celta Vigo, scor 2-1, si a urcat pe locul 4 in clasament. Betis Sevilla a dispus cu 3-1 de Almeria in etapa a 9-a din La Liga, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa spaniola Real Madrid s-a impus duminica, pe teren propriu, in El Clasico, invingand pe FC Barcelona cu 3-1, intr-un meci al etapei a 9-a din La Liga, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Portarul belgian al echipei Real Madrid, Thibaut Courtois, ar putea rata El Clasico de duminica, din La Liga, cu FC Barcelona, din cauza problemelor la spate, scrie Le Soir, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia FC Sevilla a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Almeria, promovata in primul esalon la finalul sezonului trecut. Meciul a contat pentru etapa a treia a campionatului Spaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a smuls victoria cu 2-1 pe terenul nou promovatei Almeria, duminica in prima etapa din La Liga, gratie lui David Alaba, marcator si in meciul pentru Supercupa Europei castigata de madrileni in fata lui Eintracht Frankfurt (2-0) saptamana trecuta, informeaza…