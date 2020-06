Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a remizat pe terenul celor de la Celta Vigo, scor 2-2, iar Real Madrid se poate distanța acum in fruntea clasamentului din La Liga. In minutul 86, catalanii conduceau cu 2-1 pe Estadio de Balaidos. Pique l-a faultat la marginea careului pe Rafinha, mijlocașul imprumutat de Barcelona la Celta,…

- Celta Vigo și Barcelona se infrunta in etapa cu numarul 32 din La Liga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Cu 7 etape ramase de jucat din La Liga, Barcelona e la egalitate cu Real Madrid, dar nu mai depinde de ea in lupta pentru titlu. ...

- Hristo Stoichkov (54 de ani) l-a criticat pe Louis van Gaal (68 de ani), fostul antrenor al celor de la Barcelona, pentru modul in care a gestionat talentul lui Juan Roman Riquelme (42 de ani). „De ce nu a triumfat Riquelme la Barcelona? Pentru ca l-a avut pe imbecilul de Van Gaal antrenor. Nu e clar?!…

- Dupa cinci luni de absenta, atacantul Luis Suarez va evolua in meciul Barcelonei cu Mallorca, programat, sambata, in campionatul Spaniei.Antrenorul Quique Setien a anuntat ca atacantul uruguayan nu va evolua 90 de minute, dar va fi titular la meciul cu Mallorca. Citește și: Șoc total!…

- FC Barcelona vrea sa ofere șapte jucatori clubului Inter Milano in schimbul lui Lautaro Martinez. Presa din Spania noteaza ca, in afara de Messi, Marc-Andre ter Stegen si Frenkie de Jong, tot lotul Barcelonei este de vanzare, anunța MEDIAFAX.Lautaro Martinez, care a marcat 16 goluri in 31…

- Fotbalul este într-o pauza prelungita din cauza pandemiei de coronavirus, iar Quique Setien a avut timp sa vorbeasca despre ce ținte are pentru finalul stagiunii. Antrenorul Barcelonei a adus din nou în discuție celebrele vaci din satul în care locuiește. Vrea sa le arate vacilor…