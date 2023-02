Stiri pe aceeasi tema

Echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 19-a din La Liga, informeaza news.ro.

Echipa spaniola Betis Sevilla a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, pe Getafe, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. FC Barcelona a dispus cu 1-0 de Girona, iar Sevilla a invins pe Elche cu 3-0, anunța news.ro.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Getafe, in etapa a18-a din La Liga, informeaza News.ro.

Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Cadiz, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.

Armata ucraineana a infirmat miercuri versiunea Moscovei care sustine ca principalul motiv al localizarii soldatilor rusi ucisi in noaptea de Anul Nou de o lovitura cu rachete HIMARS asupra unei scoli transformate in cazarma in localitatea Makiivka din estul Ucrainei a fost folosirea telefoanelor

Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in deplasare, in compania echipei Celta Vigo, in etapa a XV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Militarii ruși care au fost mobilizați pentru conflictul din Ucraina vor avea dreptul de a-și congela gratuit sperma in criobanci, relateaza Reuters.

Rusia folosește cartușe vechi de 40 de ani, cu rata ridicata de eșec, pentru ca incepe sa epuizeze muniția dupa 10 luni de razboi in Ucraina, scrie Reuters, citand un oficial american, anunța Mediafax.