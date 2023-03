Stiri pe aceeasi tema

Echipa spaniola FC Barcelona a dispus duminica seara, pe teren propriu, scor 3-0, de echipa FC Sevilla, intr-un meci din etapa a 20-a din La Liga. Catalanii au opt puncte mai mult decat ocupanta locului secund in clasament, Real Madrid, anunța news.ro.

Echipa spaniola Athletic Bilbao a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formatia Cadiz, in etapa a 20-a din La Liga. Bilbao a evoluat in zece din minutul 57, anunța news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Valencia CF, intr-un meci restanta din etapa a 17-a din la Liga.

Formatia Real Madrid s-a calificat, joi seara, in semifinalele Cupei Spaniei, trecand in sferturi de Atletico Madrid, scor 3-1 dupa prelungiri, anunța news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica, in deplasare, la Bilbao, pe Athletic, scor 2-0, in etapa a 18-a din La Liga, scrie news.ro.

Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Cadiz, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.

Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga, potrivit news.ro.

Stadionul echipei de fotbal Celta Vigo, locul 17 in La Liga, este inundat, marti, cu doar trei zile inainte de meciul din etapa a 15-a dintre formatia locala si FC Sevilla, potrivit News.ro.