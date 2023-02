Stiri pe aceeasi tema

- Ieri s-a publicat anunțul privind licitația pentru construirea drumului expres care face legatura intre DN1 (Tureni) și Autostrada A3 Transilvania. Valoarea estimata a contractului pentru noua șosea de mare viteza din Cluj este de 569,23 de milioane de lei. ”Durata contractului este compusa din: perioada…

- Proiectul drumului de legatura Cluj-Autostrada Transilvania a fost scos la licitație pentru execuție. Realizarea acestui tronson in mai puțin de doi ani va permite o conexiune directa intre A3 (Turda) și DN1 (Zona Tureni).

- Consiliul Județean Constanța (CJC) a lansat, vineri, o licitație pentru servicii de adapostire a animalelor domestice și salbatice aflate in pericol, conform platformei naționale de achiziții publice. Licitația este imparțita in șase loturi și iși propune plasarea in adaposturi a urmatoarelor tipuri…

- Un drum expres de 5 km va fi construit intre Autostrada Transilvania si DN 1, la Tureni, in zona de sud a municipiului Cluj. Compania de Drumuri a lansat licitatia pentru executia acestuia, o investitie de peste 700 de milioane de lei, cu o durata de 18 luni. Din Autostrada Transilvania accesul in Cluj-Napoca…

- In vara anului trecut s-au publicat indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres care va face legatura intre DN 1 și Autostrada A3, in zona Tureni. Mai trebuia doar aprobarea investiției de catre Guvern, iar apoi Ministerul Transporturilor va lansa licitația pentru execuția acestui drum. Ei bine…

- Va fi strapunsa strada Traian Lalescu in 2023? Un deziderat al autoritatilor locale din Banie de mai bine de 10 ani ar putea fi realizat in 2023. Primaria Craiova a demarat, in sfarsit, procedura de achizitie a lucrarilor care presupun legarea strazii Traian Lalescu de Calea Bucuresti si strada Henri…

- Zeci de mii de elevi din județul Gorj nu beneficiaza inca de alimentele acordate de stat in programul alimentar guvernamental. Acest program este blocat pentru doua produse. Este vorba de lapte și produse de panificație. In prezent, se acorda numai mere in școlile in care programul este gestionat de…