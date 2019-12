Stiri pe aceeasi tema

- Galatenii care doresc sa doneze o haina noua, o jucarie, ceva dulce sau un obiect pentru igiena, o pot face la EliteGym Galati, unde a fost instalata o urna de donatii, pana pe 20.12.2019. Ei traiesc in prezent. Cu bucurie, cu speranta, cu chef de joaca. Iar zambetul lor este molipsitor. Vorbim despre…

- Ca la fiecare inceput de an școlar, parinții au fost rugați din nou „sa dea o mana de ajutor” gradiniței și școlii pentru a asigura fara intrerupere stocul de hartie igienica, sapun lichid și șervețele umede pentru igiena personala a copiilor (foto... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul Școlar Iași se confrunta cu acuzații de segregare rasiala a elevilor rromi. La o școala din oraș sunt inscriși preponderent elevi ai acestei etnii iar in alta, aceștia sunt repartizați intr-un corp de cladire și au pauze la ore diferite pentru a nu interacționa cu restul copiilor. Un reprezentant…

- Asociatia Oraselor din Romania isi exprima indignarea fata de rectificarea de buget necugetata a Guvernului demis, care pune orasele mici si mijlocii din Romania intr-o situatie fara precedent, aceea de a nu avea bani pentru incalzirea scolilor si a iluminatului public, din cauza alocarilor insuficiente,…

- Ziarul Unirea Fara specialiști in agricultura. Elevii cultiva plante pe hartie și fac practica pe tractoare de muzeu Fara specialiști in agricultura. Elevii cultiva plante pe hartie și fac practica pe tractoare de muzeu Vrem specialisti in agricultura insa ii scolim fara manuale si cu utilaje din perioada…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson, care s-a declarat increzator in capacitatea Regatului Unite de a traversa un Brexit fara acord, a fost nevoit marți sa raspunda ingrijorarilor Parlamentului legate de stocurile de hartie igienica, scrie AFP.

- Mai multi parinti de la scoala generala „Ionel Teodoreanu“ din Capitala spun ca invatatorii le-ar fi cerut bani pentru achizitionarea de mobilier, manuale si chiar si dozatoare si un aspirator. Este vorba de 150 de lei in fiecare luna, precum si de o „taxa“ anuala de 500 de lei.

- Un elev in varsta de 17 ani s-a sinucis, vineri, intr-o sala a liceului din Miercurea Ciuc in care invața. Potrivit unor surse judiciare, acesta s-ar fi injunghiat cu un cuțit in zona pieptului, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Harghita, polițiștii au intervenit, vineri, dupa ce au fost sesizați…