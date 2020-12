Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași - CFR Cluj se joaca azi, de la 18:30, intr-o partida din cadrul etapei a 12-a din Liga I. Va fi prima partida cu Edi Iordanescu pe banca, in noul mandat de la CFR, iar campioana are nevoie de victorie pentru a mai recupera din distanța fața de FCSB și Craiova. CFR Cluj vine la Iași dupa o…

- Selectionata Olandei, campioana mondiala en titre, a fost invinsa neasteptat de Serbia, cu scorul de 29-25, sambata, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020 din Danemarca, dupa o repriza secunda de exceptie. Olanda a condus la pauza cu 15-9, dar Serbia a reusit o revenire de senzatie,…

- CFR Cluj și AS Roma se intalnesc astazi, de la ora 22:00, in Grupa A Europa League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport Plus. Programul complet din Europa League liveTEXT de la 22:00 » CFR Cluj - AS Roma Live+Statistici Etapa…

- O mutare surprinzatoare in liga profesionista nord-americana de baschet! Spaniolul Marc Gasol a semnat cu campioana in exercițiu, Los Angeles Lakers. Acordul este valabil pentru 2 ani. In sezonul precedent, jucatorul in varsta de 35 de ani a fost legitimat la Toronto Raptors.

- Echipa naționala de fotbal a Finlandei a furnizat o surpriza de proporții aseara. Selecționata nordica a invins-o pe campioana mondiala Franța chiar la ea acasa.Finlandezii s-au impus cu scorul de 2-0 la Paris, marcand ambele goluri in prima repriza.

- Los Angeles Lakers a invins-o pe Miami Heat in al 6-lea meci al finalei, 106-93 (4-2 la general), cucerind al 17-lea titlu din istorie și egaland recordul lui Boston Celtics. „Ingerii” nu l-au uitat pe Kobe Bryant, disparut in ianuarie intr-un accident de elicopter in care și-a pierdut viața și fiica…

- ​Los Angeles Lakers a învins cu scorul de 102-96 formatia Miami Heat, marti seara, în cel de-al patrulea meci al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) si mai are nevoie de o singura victorie pentru a cuceri primul sau titlu de campioana dupa o asteptare de un deceniu.Vedetele…

- Aston Villa o infrunta ACUM pe Liverpool, in etapa cu numarul 4 din Premier League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #4 din Premier League liveTEXT » Aston Villa - Liverpool 4-1 Au marcat: Watkins 4, 22, 39, McGinn 35 / Salah 33