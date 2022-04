La Kiev s-a instituit stare de asediu pe timp de noapte

Stiri pe aceeasi tema

- A fost instituita stare de asediu pe timp de noapte la Kiev, pentru a proteja populația de „acțiunile provocatoare” ale Rusiei, au anunțat autoritațile ucrainene. Starea de asediu pe timp de noapte este in vigoare la Kiev pe parcursul acestei saptamani, incepand de luni pana vineri. Masura a fost luata…

La Kiev a fost instituita stare de asediu pe timp de noapte pentru a proteja populația de „acțiunile provocatoare" ale Rusiei, anunța autoritațile ucrainene, potrivit Mediafax.

Parlamentul ucrainean a adoptat joi o rezolutie prin care califica drept "genocid" actiunile armatei ruse in Ucraina, anunta Legislativul ucrainean intr-o postare pe Telegram, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Autoritațile din Ucraina au introdus starea de asediu in orașul Hostomel, situat la periferia Kievului. Masura se va aplica timp de o saptamana, perioada in care militarii vor curața terenul de minele amplasate de ruși. Deputatul ucrainean Lesia Vasylenko a anunțat ca, incepand de joi, in orașul…

- Grupul de hackeri Anonymous anunta ca a piratat Banca Centrala a Rusiei și peste 35.000 de fisiere vor fi publicate in 48 de ore. Totodata, hackerii anunta ca au spart site-urile mai multor companii care continua sa lucreze in Rusia. „Anonymous a piratat Banca Centrala a Rusiei. Peste 35.000 de fisiere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN ca este “gata pentru negocieri” cu presedintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca acestea esueaza, “ar insemna ca acesta este un al Treilea Raboi Mondial”. “Sunt pregatit pentru negocieri cu el. Sunt pregatit de doi ani. Si cred…

- Facebook, Instagram și WhatsApp au fost interzise in toata Rusia. Parchetul rus le-a numit „organizații extremiste”, dupa ce Meta, compania-mama, a precizat ca utilizatorii din mai multe țari vor avea voie sa faca apel la violența impotriva soldaților ruși in contextul invaziei din Ucraina. Masura este…

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, spune ca Vladimir Putin nu va ataca intreaga Ucraina, cel puțin nu acum. Basescu spune ca Putin nu rezolva nimic prin ocuparea Ucrainei și spune ca atacurile de acum au ca scop doar o consolidare a poziției Rusiei in Ucraina. „Daca exista…