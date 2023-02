Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a dat asigurari marti, in cursul unei vizite la Kiev, ca Roma "nu are intentia de a slabi" sprijinul sau pentru Ucraina, in pofida divergentelor din cadrul coalitiei la putere in Italia, noteaza AFP.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al carui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, și susținator al dictatorului Putin, l-a acuzat duminica, 12 februarie, pe presedintele Volodimir Zelenski ca este vinovat pentru razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, pozitie fata…

- Giorgia Meloni, premierul Italiei, a catalogat drept "inoportuna" intalnirea organizata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cancelarul german, Olaf Scholz, dar liderul de la Paris a evocat "un rol special" in conflictul din Ucraina, transmite…

- Procesul lui Matteo Salvini, fost ministru de Interne in guvernul italian la putere in 2010, actualmente ministru al Infrastructurilor și Transporturilor in guvernul condus de Giorgia Meloni, s-a reluat vineri, 13 ianuarie. Salvini este acuzat de sechestrare de persoane și de abuz de putere, refuzand…

- Occidentul trebuie sa fie pregatit sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in condițiile in care Rusia nu da semne ca va inceta bombardamentele, ba dimpotriva, va incerca probabil „sa lanseze o noua ofensiva”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat duminica…

- Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, al carei Guvern de extrema-dreapta sprijina Kievul in conflictul cu Rusia, a afirmat joi ca vrea sa viziteze Ucraina la inceputul anului 2023, informeaza AFP. La sfirșitul lui octombrie, Giorgia Meloni, șefa partidului post-fascist Fratelli d'Italia, a promis ca…