La Kabul „exista o alertă majoră de terorism” La Kabul „exista o alerta majora de terorism” Atentat la Kabul. Foto: Arhiva/ AFP Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Ciprian Sasu - Fostul ministru român al apararii Ioan Mircea Pascu a vorbit, în exclusivitate pentru Radio România Actualitati, despre atentatul de la Kabul, revendicat de ISIS. Ioan Mircea Pascu: Cred ca, într-un fel sau altul, lucrurile erau de asteptat. Știti ca aceasta alerta crescuta de terorism exista de vreo 2-3 zile si britanicii au insistat asupra ei, si iata ca, pâna la urma, s-a materializat. Lucrul acesta nu-i pune… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

