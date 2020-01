La ITM Teleorman, aproape 3.000 de carnete de muncă încă așteaptă să fie ridicate de titulari La ITM Teleorman, aproape 3.000 de carnete de munca inca așteapta sa fie ridicate de titulari in Social / on 03/01/2020 at 12:13 / Dupa ce s-a decis sa se renunțe la carnetele de munca, iar acestea sa fie inlocuite cu registrele salariale (Revisal) și adeverințele de vechime, s-a stabilit și ca ele sa fie inmanate angajaților. Pentru ca acest lucru sa se intample, carnetele de munca trebuie ridicate de titulari, personal, ori de angajatori, pentru ca reprezinta modalitatea prin care fac dovada muncii lor de pana in 2011. Dovada vechimii in munca se face de ani buni cu adeverințele de… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

