Stiri pe aceeasi tema

- La Istanbul s-a reluat joi procesul inceput in iulie anul trecut in care 26 de cetateni ai Arabiei Saudite sunt judecati in contumacie pentru asasinarea conationalului lor Jamal Khashoggi, transmite dpa. Se presupune ca sauditul a fost ucis in consulatul tarii sale de la Istanbul in 2…

- La Istanbul s-a reluat joi procesul inceput in iulie anul trecut in care 26 de cetateni ai Arabiei Saudite sunt judecati in contumacie pentru asasinarea conationalului lor Jamal Khasoggi, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Se presupune ca sauditul a fost ucis in consulatul tarii sale de la…

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP.

- Statele Unite au anuntat vineri sanctiuni financiare împotriva unei unitati de interventie speciala si a fostului numar doi al serviciilor saudite de informatii, Ahmad Asiri, apropiati printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pentru rolul lor în asasinarea jurnalistului…

- Statele Unite au anuntat vineri sanctiuni financiare impotriva unei unitati de interventie speciala si a fostului numar doi al serviciilor saudite de informatii, Ahmad Asiri, apropiati printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pentru rolul lor in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ''validat'' asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in 2018, au indicat serviciile de informatii americane intr-un raport publicat vineri, relateaza AFP. ''Am ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Muhammad bin Salman, ar fi aprobat o operatiune in Istanbul "pentru capturarea sau uciderea" jurnalistului disident, Jamal Khashoggi, asasinat in 2018, susțin serviciile de informatii americane, citate de Reuters.

- Administratia Biden va prezenta joi un raport al serviciilor de informatii care concluzioneaza ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a aprobat in 2018 asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, au declarat trei oficiali citati de NBC News. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…