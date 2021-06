Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat o moschee in Piața Taksim, locul manifestațiilor pro-democrație din 2013. Protestele de atunci au pornit tocmai din cauza intenției de a ridica o moschee in acest loc, iar ulterior s-au indreptat impotriva politicii autoritariste a guvernului,…

- In luna ianuarie 2020, Virgil Paunescu a decis sa se implice in dezvoltarea unui vaccin anti-covid-19. La doar doua saptamani, profesorul roman anunța ca avea deja design-ul vaccinului. Ce se intampla cu doctorul care și-a facut vaccinul romanesc anti-covid acum fix un an S-a vaccinat singur pe 14 aprilie…

- Oamenii au protestat în numar mare în București, Craiova, Sibiu, Brașov, Timișoara, Braila sau Cluj-Napoca, în cele mai multe dintre orașe fiind conduși de galeriile de fotbal. La Craiova protestatarii s-au îmbrâncit cu forțele de ordine…

- Bucureștenii s-au unit într-un mars spre Piața Victoria, la care s-a alaturat și senatoarea Diana Șoșoaca: „Ce aer placut e fara masca” a spus într-un live transmis pe Facebook. Mii de bucureșteni au ajuns în fața Guvernului, unii fara…

- Sute de oameni s-au adunat sambata, 20 martie, la protestul fața de restricțiile luate de autoritați pe timpul pandemiei, dar și fața de masura de a purta masca. Oamenii au ieșit in strada fara sa respecte distanțarea sociala sau sa poarte masca, iar Diana Șoșoaca a fost printre cele mai vehemente voci…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters. Manifestanții…