Fostul consilier al lui Radu Mazare a cerut eliberarea din arest. Ce raspuns a primit

Dosarul in care Valentin Raducu Preda a cerut eliberarea s a aflat initial in atentia magistratilor Judecatoriei Medgidia, instanta la care a fost inregistrat sub numarul 1721 256 2021. Preda a solicitat "a se observa ca s a implicat… [citeste mai departe]