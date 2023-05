Stiri pe aceeasi tema

- In seara de 1 aprilie 2023, Adrian Ursache, infirmier in cadrul Sectiei de Psihiatrie I Acuti, Pavilionul I B, a legat de pat doi pacienti, M.B.C., in varsta de 31 de ani, T.U.I., in varsta de 42 de ani, si i-a batut fara mila Profitand de faptul ca cei doi pacienți nu se puteau apara, […] Articolul…

- In urma expertizei medicale efectuate de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași s-a ajuns la concluzia ca fostul ofițer Tiberius Gabriel Ghelbere a fost complet conștient de faptele sale in momentul savarșirii crimei. „Prin referatul din data de 13.04.2023 al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi…

- Circulația rutiera a fost redeschisa pe mai multe drumuri din judetul Iasi. Astfel, sunt redeschise drumurile: DJ 208L Pașcani – Miroslovești DJ 280D Ruginoasa – Heleșteni DJ 282C Țiganași – Vladeni (doar pana la Vladeni)..https://www.bzi.ro/circulatia-a-fost-redeschisa-pe-mai-multe-portiuni-de-drum-din-judetul-iasi-care-sunt-acestea-si-unde-sunt-continuate-lucrarile-de-deszapezire-4687289…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incindetul auto a avut loc in comuna Butea, localitatea Miclaușeni. UPDATE 9: Din pacate, prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași, a transmis faptul ca și cea de-a doua victima a decedat…https://www.bzi.ro/accident-rutier-grav-in-tg-frumos-un-tir-si-un-autoturism-au-intrat-in-coliziune-o-persoana-ar-fi-ramas-incarcerata-exclusiv-4678319…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din localitatea Golaiești. Din fericire nu au fost raportate victime…https://www.bzi.ro/incendiu-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-in-localitatea-golaiesti-4675847…

- A.M.F., o tanara in varsta de 23 de ani, din localitatea Granicești, județul Suceava, și-a gasit sfarșitul in data de 25 mai 2022, la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași, dupa ce a trecut printr-o banala operație de micșorare a stomacului Deși a trecut aproape un an de la aceasta…

- Principalul vizat de ancheta procurorilor, care are loc si la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, este dr. Dan Tesloianu, medic primar cardiolog. Acesta a coordonat echipa care se ocupa cu implantarea dispozitivelor ce ajuta la corectarea problemelor cardiace, la Clinica de Cardiologie. Anchetatorii…

- Reuters noteaza ca „Statul a construit un singur spital in ultimele trei decenii, cheltuiește cel mai puțin pentru sanatate din UE, iar zeci de mii de medici și asistente au emigrat”. O alta publicație care a scris despre subiect este The Guardian. Jurnaliștii noteaza ca „Unul dintre cei cinci medici,…