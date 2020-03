Stiri pe aceeasi tema

- Anca Bertea, directorul Directiei de Sanatate Publica Brasov, a demisionat din functie in cursul zilei de azi. Informatia a fost confirmata de Bertea, care a precizat ca „institutia nu era pregatita nici cand era bine, ca sa nu vorbim de situatia actuala”, relateaza BizBrasov.

- Doua cadre medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov vor fi sancționate, potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica. O doctorița și un asistent medical au intrat in contact direct cu primul pacient depistat cu coronavirus din Brașov. Cele doua cadre medicale au fost testate…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, fostul șef al Direcției de Sanatate Publica Prahova, dr. Bogdan Nica, indeamna populația la calm și la transmiterea de informații corecte, intrucat mai rea decat epidemia in sine este avalanșa de informații false propagate in spațiul public și in mediile…

- PLUS a cerut, vineri, Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti verificarea modului in care premierul desemnat Ludovic Orban a respectat recomandarile Ministerului Sanatatii cu privire la masurile de preventie pentru coronavirus. PLUS precizeaza, in adresa transmisa DSP Bucuresti dupa conferinta…

- In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, la care au participat reprezentanți ai Prefecturii, Consiiului Județean și ai Direcției de Sanatate Publica Brașov, s-a anunțat ca incepand de astazi, 12 martie, testele pentru coronavirus se pot face si la Brasov, potrivit https://newsbv.ro/.…

- Sectia Neurologie a Spitalului Petrosani a fost inchisa pentru dezinfectie, dupa ce o tanara confirmata cu infectie cu noul coronavirus a fost internata aici. 50 de cadre medicale, inclusiv de la Ambulanta si o clinica privata din Hunedoara, sunt izolate la domiciliu.Potrivit reprezentantilor…

- Barbatul care a fost infectat cu COVID -19 fusese plasat in carantina marti, deoarece intrase in contact cu un preot francez, care intre timp fusese depistat pozitiv si internat. Joi, purtatorul de cuvant Matteo Bruni a confirmat ca angajatul Vaticanului a contactat si el virusul, devenind astfel…

- In acest moment, 52 de argeșeni sosiți din Italia sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Informația ne este transmisa de Sorina Honțaru, șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș. Niciunul nu este suspect de coronavirus. De asemenea, alți cinci argeșeni sunt in carantina la București. Nicio…