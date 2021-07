Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Vehicule Timiș poate trece la lucrul in regim normal in ceea ce privește inmatricularile. Avand in vedere ca in perioada 14 – 18.06.2021, in cadrul compartimentul de Inmatriculari și Evidența a Vehiculelor nu s-a lucrat cu publicul, activitatea a fost, in prima faza, concentrata pe preluarea ... The post La Inmatriculari Auto Timișoara se revine la programul normal de lucru appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .