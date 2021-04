Stiri pe aceeasi tema

- Cu intreaga Italie sub restricții severe, slujba de Inviere de la Vatican a fost devansata, pentru ca enoriașii sa ajunga acasa inainte de ora 22.00. Papa a oficiat slujba in bazilica aproape goala. Un numar foarte mic de oameni a fost primit in Bazilica Sf. Petru de la Vatican, altadata plina de credincioși,…

- Biserica Ortodoxa Romana a transmis zilele acestea o clarificare cu privire la intervalul orar care vizeaza restricțiile de circulație in noaptea de Inviere. Paștele la credincioșii ortodocși se va praznui anul acesta pe data de 2 mai. „In legatura cu neințelegerea legata de intervalul orar al ridicarii…

- OSMTH face un apel catre autoritatile locale si centrale pentru a permite desfsurarea slujbei din noaptea de Inviere, in conditiile in care au aparut deja primele dispute referitoare la faptul ca de Paste vor fi mentinute restrictiile de acum, adica nu se va putea merge la biserica pentru a lua lumina.

- Papa Francisc i-a transmis, miercuri, presedintelui american Joe Biden ca se roaga ca Dumnezeu sa ii ghideze eforturile de reconciliere din Statele Unite si intre natiunile lumii, transmite Reuters.

- Papa Francisc i-a transmis miercuri presedintelui american Joe Biden ca se roaga la Dumnezeu pentru a-i calauzi eforturile in a aduce reconciliere in SUA si intre tarile din intreaga lume, relateaza Reuters. "Sub conducerea dumneavoastra, fie ca poporul american sa continue sa adune putere de la maretele…

- Papa Francisc se va vaccina saptamana viitoare impotriva COVID-19 și ii indeamna pe toți oamenii sa se imunizeze. „Cred ca este etic ca toti oamenii sa se vaccineze. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altora”, a spus Suveranul Pontif, citat de Reuters.…

- Ceremonia traditionala in cadrul careia papa Francisc boteaza mai multi nou-nascuti in Capela Sixtina a fost anulata anul acesta din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, a anuntat marti biroul de presa al Vaticanului, potrivit Reuters. Ceremonia, la care participa cateva…

- O ceremonie tradiționala în cadrul careia papa Francisc urma sa boteze mai mulți bebeluși în Capela Sixtina a fost anulata anul acesta din cauza restricțiilor legate de coronavirus, a anunțat marți Vaticanul, potrivit Reuters.Ceremonia la care urmau sa participe zeci de bebeluși,…