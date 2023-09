Angajații STB anunța ca vor intra in greva la inceputul lunii octombrie deoarece negocierea contractului de munca a eșuat. dupa eșuarea renegocierii contractului colectiv de munca Bucureștiul ar putea fi paralizat.. Principalele nemulțumiri ale angajaților STB sunt legate de condițiile de munca, dar și de salariile despre care, spun șoferii și vatmanii, ca ar trebui […] The post La inceput de an școlar, angajații STB anunța ca vor intra in greva și vor paraliza Bucureștiul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .