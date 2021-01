Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2021, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021; reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a ramas luni la 1,79%, cel mai scazut nivel dupa cel de 1,78%, atins pe 11 octombrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni a ramas…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 1,91% la 1,85%, nivel atins ultima oara pe 23 octombrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni a coborat la…

- "Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 noiembrie 2020, a hotarat urmatoarele: Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an; Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si a ratei dobanzii aferente…

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,5 la suta pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente…

- Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 noiembrie 2020, a hotarat urmatoarele: Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an; Menținerea ratei dobanzii pentru…

- Consiliul de Administratie (CA) al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, joi, reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 5%, de la 6%, incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2020 si mentinerea ratei rezervelor…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința de joi, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an.CA al BNR a decis joi menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, stabilita la inceputul…