Formatia fanion de rugby a Banatului a revenit cu o victorie in jocurile din Cupa Romaniei. Daca in campionat a avut poticneli, cedand chiar sub Feleac, in grupele celei de-a doua competitii Timisoara Saracens a batut-o cu 67-7 (31-0) pe Universitatea Cluj. Elevii lui Sosene Anesi raman astfel pe locul 1 in grupa A.