Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul din Sibiu care a fost la un pas sa provoace un accident grav in data de 6 martie, dupa ce s-a lansat intr-o depașire periculoasa, a fost identificat și sancționat de poliție, informeaza Ora de Sibiu.

- Traseul judiciar al Elenei Udrea cunoaște și momente favorabile. Unul ar fi legat de contestația DNA care se va judeca in 11 martie la instanța suprema. Mai precis, este vorba despre unul dintre magistrații din completul de trei la care, in mod aleatoriu, a ajuns aceasta contestație, respectiv…

- O femeie de 48 din Sibiu a intrat joi cu mașina intr-un stalp de susținere a rețelei electrice de pe strada Vasile Carlova, din Sibiu, relateaza cotidianul local Tribuna. Nimeni nu a fost ranit, insa un intreg cartier a ramas fara internet de joi dimineața pana seara, pentru ca au fost atinse cablurile.…

- "De ziua dumneavoastra, vreau sa va mulțumesc pentru țara pe care ați construit-o și pentru puterea economica pe care ne-ați lasat-o. (...) Țara de azi mai este doar umbra țarii pe care ați lasat-o..." a scris primarul gorjean. Edilul ii transmite idoului sau și propriile nemulțumiri legate de prezent. "Nu…

- Toata lumea o știe pe Alexandra Bodi, Regina Tik Tok-ului de la Acces Direct, cea care de dimineața și pana seara face videoclipuri amuzante pe care le urca pe rețeua de socializare, dar și gatește pentru familia ei! Gospodina din Mureș a lasat bucutaria pentru alta activitate! Iata ce a facut in urma…

- Vineri, 15 ianuarie a.c., in jurul orei 21.40, un echipaj de jandarmerie aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Targul Vinului din municipiul Sibiu, a observat trei tineri ce transportau un bagaj voluminos, care la vederea forțelor de ordine au manifestat un comportament... suspect.

- Bogdan Stanoeici s-a stins din viața recent, iar in urma sa a lasat multa durere printre colegii de scena și cei apropiați, insa nu a lasat nimic financiar. Iata ce avere avea actorul care a crezut pana in ultima clipa ca noul coronavirus, cel care l-a și rapus, a fost creat in laborator, motiv pentru…

- Un brailean a fost gasit mort pe marginea drumului. Acesta ar fi fost lovit de o mașina, iar șoferul a fugit de la fața locului fara... The post Un barbat a fost lasat sa moara pe marginea drumului. Șoferul care l-a lovit cu mașina a fugit appeared first on Renasterea banateana .