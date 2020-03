Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986, a implinit 83 de ani, in contextul in care temutul coronavirus a facut, chiar astazi, primele doua victime in Romania. Contactat de Libertatea, omul care a prins si vremurile celui de-Al Doilea Razboi Mondial a explicat ca nu a mai trait niciodata asa ceva, a marturisit ca se misca foarte greu din cauza problemelor musculare si a transmis un mesaj guvernantilor.Emeric Ienei va ramane pentru totdeauna drept antrenorul care a reusit o performanta istorica pentru fotbalul romanesc: castigarea Cupei Campionilor cu…