- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP conform News.ro . Ivanka Trump…

- Faptul ca luni SUA isi va muta ambasada la Ierusalim, dupa ca in urma cu doar cateva zile s-a retras din acordul de neproliferare a armelor nucleare cu Iranul, risca sa dea nastere la violente in regiunea deja marcata de conflinte. Mai exact, dupa ani in care Washingtonul a lasat sa se inteleaga…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iohannis face jocul Germaniei și Franței la capitolul mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Un joc agreat in mod constant și de Rusia, aflata intr-un puternic parteneriat cu Berinul. Germania și Franța sunt statele care i-ar putea garanta lui Klaus Iohannis…

- Ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, a hotarat Guvernul Dancila, in ultima sedinta. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca decizia are o valoare istorica uriasa. Liviu Dragnea: „Noi, practic, ne prefacem de ani de zile, toti, ca avem ambasada la Tel Aviv, dar, de fapt,…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- Lloyd Blankfein se pregateste sa plece de la conducerea Goldman Sachs Group la sfarsitul anului, sfarsindu-se astfel un parcurs de 12 ani care l-a transformat intr-unul dintre cei mai longevivi sefi de pe Wall Street, potrivit Wall Street Journal. Exista posibilitatea ca Goldman sa anunte,…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv în Ierusalim în luna mai, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated