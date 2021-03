La Iași va fi înființată prima Secție Pediatrică de Chirurgie Plastică și Microrchirurgie Reconstructivă Unitatea va funcționa in cadrul Spitalului pentru Copii „Sf.Maria” din Iași și este extrem de necesara in tratarea cazurilor cu arsurilor grave, a traumatismelor complexe ale extremitatilor, patologiei chirurgicale a mainii si afectiunilor oncologice ale partilor moi. Clinica va avea 30 de paturi, dintre care 10 vor fi destinate Unitații Funcționale de Arși, iar 20 de paturi Compartimentului de chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva. Anual, in cadrul Spitalului pentru Copii din Iași sunt internați, in medie, 160 pacienți cu arsuri de grade diferite la care se adauga și cei tratați in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

