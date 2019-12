La Iași, parcare specială pentru rulote Acțiunea vine dupa o solicitare a ClubRV-RO a proprietarilor de rulote și autorulote din Romania, organism membru a Federației Internaționale de Camping și Caravaning. Parcarea publica de tip stopover ar urma sa fie amenajata la periferia orașului, varianta luata in calcul de reprezentanții municipalitații fiind reamenajarea uneia din parcarile existente deja in zona Ciric. Acolo ar urma sa fie parcheze, contra cost, autovehiculele cu o lungime mai mare de 5,2 metri. Acestea vor putea staționa pentru o perioada relativ scurta de timp, care ține de tranzitarea sau vizitarea municipiului. Scopul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

