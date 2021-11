Stiri pe aceeasi tema

- Vienna-based oil field services provider Petro Welt Technologies announced that it has decided to close its operations in Romania due to obstacles caused by the coronavirus pandemic, according to See News. “Due to unforeseen delays and obstacles caused by Covid-19 restrictions the Company decided to…

- Catastrofa sanitara generata in Romania de pandemia de COVID-19 capata dimensiuni șocante. Datele raportate de statele membre ale Uniunii Europene demonstreaza ca marți, in Romania, au murit la fel de mulți bolnavi COVID cat in toate celelalte țari ale UE la un loc. Romania a raportat marți 574 de decese…

- Președintele Klaus Iohannis s-a plans, luni, de situația grava prin care trece sistemul sanitar din Romania, in contextul creșterii cazurilor și deceselor Covid-19, motiv pentru care președinții Poloniei și Sloveniei au transmis disponibilitatea statelor lor de a ajuta țara noastra. Presedintele Klaus…

- 15.733 de noi cazuri de COVID-19 și 390 de decese, intre care 8 anterioare, au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale de miercuri, la terapie intensiva sunt internați 1.676 de pacienți. Cele mai multe infectari zilnice au fost in București, 3119, Constanța, 639, Cluj,…

- Peste 4.500.000 de certificate digitale verzi COVID-19 au fost generate in Romania pana in prezent, a anunțat, miercuri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. 94,82% dintre aceste certificate au fost eliberate pentru a atesta vaccinarea, a precizat Andrei Baciu. Eliberarea certificatelor…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…