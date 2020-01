La Iași, a avut loc un miracol în toiul Sărbătorilor. Evenimentele de la „Sf. Spiridon” fac înconjurul lumii Eveniment rar intalnit in Romania ultimului secol. Dupa aproape 50 de ani, o femeie oarba care nu iși vazuse, niciodata, soțul și copilul și-a recapatat vederea. Miracolul a fost posibil datorita unui transplant de cornee. Reacția femeii i-a emoționat pana la lacrimi chiar și pe medicii la de Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon”. Un moment rarisim, un adevarat miracol a avut loc la Clinica de Oftalmologie a Spitalului „Sf. Spiridon”, din Iași. Dupa zeci de ani de bezna, doctorii au redat vederea unei femei de 50 de ani, dupa un transplant de cornee. Astfel, pacienat și-a vazut copilul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

