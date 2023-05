Stiri pe aceeasi tema

- Sonda martiana lansata in spatiu de Emiratele Arabe Unite, care orbiteaza de doi ani „Planeta Rosie”, a observat mica sa luna Deimos cu o precizie de neegalat pana acum si a adus noi informatii despre originile acestui satelit misterios al lui Marte, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Sonda „Al-Amal”…

- Soții Valentina și Silviu Musca din Galați au facut parte din echipa care a realizat aranjamentele florale pentru celebrul bal anual al Prințului și Prințeselor de Monaco, ce a avut anul acesta, la Burj al-Arab din Dubai, Emiratele Arabe Unite.

- Presedintele Emiratelor Arabe Unite, Seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, care l-a primit pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, la Abu Dhabi, a declarat ca a venit timpul ca Siria sa se intoarca in lumea araba. Regimul Assad continua sa-si promoveze noua politica. Presedintele Siriei, Bashar al-Assad,…

- Ieri, Carmen Iohannis a atras atenția cu apariția sa alaturi de președintele Klaus Iohannis la vizita lor oficiala din Emiratele Arabe Unite. In Abu Dhabi, Prima Doamna a ales o ținuta lejera, dar eleganta. Carmen și Klaus Iohannis se afla in perioada 18-21 martie 2023 in Emiratele Arabe Unite. Ieri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat sambata Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, anunța Rador.Potrivit Administratiei Prezidentiale, a depus o coroana de flori si a semnat in cartile de onoare deschise…

- Klaus Iohannis, aflat in perioada 18-21 martie 2023 in Emiratele Arabe Unite , si-a inceput vizita oficiala cu depunerea unei coroane la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat Al Karama, apoi a vizitat Marea Moschee din Abu Dhabi, informeaza sambata Administratia Prezidentiala . Klaus Iohannis este…

- Organizatorii conferinței Investopia x Salt de la Abu Dhabi – ideea finanțatorului american și fostului secretar de presa al Casei Albe, Anthony Scaramucci, și a șeicului Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducatorul Dubaiului – se așteptau sa primeasca 1 000 de invitați in cele doua zile ale evenimentului…