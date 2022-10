Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul stradal din capitala va fi conectat cu o ora mai tarziu și deconectat cu o ora mai devreme. Decizia a fost luata dupa recomandarea emisa de CSE. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune ca și iluminatul decorativ a fost deconectat de municipalitate, excepție fac cele care sunt direct legate de…

- Municipiul Barlad deruleaza doua proiecte privind modernizarea sistemului de iluminat public, autoritatile locale asteptandu-se la o scadere cu 75% a costurilor pentru electricitate. Potrivit reprezentantilor Primariei Barlad, cele doua proiecte de modernizare si extindere a retelelor de iluminat public…

- VIDEO | Primaria unui oraș din Alba devine independenta energetic: Energia electrica necesara iluminatului stradal, primariei și serviciilor aferente, asigurata din panouri fotovoltaice Printr-un proiect cu finanțare norvegiana, Ocna Mureș va fi prima primarie a unui oraș din țara independenta energetic…

- Articolul Restricții temporare de circulație incepand cu data de 5 septembrie, pe Bulevardul Unirii din municipiul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier și pietonal continuarea lucrarilor proiectului ,,Reabilitare…

- Guvernarea a decis sa renunțe la sistarea iluminatului stradal, in scop de economisire. Despre aceasta a anunțat Constantin Borosan, secretar de stat in domeniul energeticii la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, in cadrul unei emisiuni la RliveTV , transmite Știri.md . „In planul…

- Guvernarea a renunțat la intreruperea iluminatului stradal, in scop de economisire. Anunțul a fost facut de catre Constantin Borosan, secretar de stat in domeniul energeticii la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, in cadrul emisiunii ”Территория свободы” cu Lilia Buracovschi, la RliveTV,…

- Un nou proiect pentru creșterea eficienței energetice a iluminatului public din Alba Iulia. Valoarea investiției Consilierii locali din Alba Iulia au votat in ședința extraordinara de joi, 11 august, un proiect privind participarea municipiului la „Programul privind creșterea eficienței energetice a…

- Articolul Site-ul primariei din Ramnicu Sarat, in proces de modernizare, pana pe 22 august. Cetațenii pot vizualiza informațiile publicate de autoritatea publica pe o alta adresa web se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Ramnicu Sarat a comunicat joi, motivul pentru care site-ul…