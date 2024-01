Stiri pe aceeasi tema

- O operațiune spectaculoasa desfașurata la primele ore ale dimineții de astazi a șocat comunitatea locala, cand autoritațile au efectuat descinderi la Primaria Gura Teghii. In cadrul acțiunii, primarul Gheorghe Micleru și alți funcționari ai primariei au fost reținuți și conduși la audieri in cursul…

- Revenit in țara dupa recenta vizita facuta in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu i-a „dat tema” ministrului Energiei. I-a cerut lui Sebastian Burduja, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, 8 decembrie, sa verifice prețurile la gaze. Totul, in contextul in care, a remarcat prim-ministrul, unii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in sedinta de Guvern ca astazi vor aloca sumele necesare in vederea bunei functionari a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. ”Ii cer domnului ministru al Energiei, Sebastian Burduja, sa se uite cu atentie la ceea ce se intampla…

- Srdjan Djokovic, tatal lui Djokovic și-a manifestat speranța ca fiul sau se va retrage la finalul anul viitor. Asta in vreme ce Nole a tot da de ințeles ca vrea sa mai joace inca cațiva ani. „Mi-a indeplinit deja toate dorințele (Novak – nr.)in urma cu șapte sau opt ani. Tot ce se intampla acum e un…

- Marți, Romania a triumfat in fața Elveției cu scorul de 1-0, ocupand astfel prima poziție in grupa I preliminara. Prin aceasta performanța, echipa naționala romana va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru turneul Euro 2024. „Ramaneți la naționala dupa EURO?”, a fost intrebarea primita de Iordanescu.…

- Delegația Romaniei a sosit duminica la pranz in țara dupa victoria in fața Israelului, scor 2-1, rezultat care a adus calificarea „tricolorilor” la Euro 2024. Alaturi de staff-ul naționalei a calatorit și președintele Razvan Burleanu, care a vorbit despre viitorul selecționerului Edi Iordanescu la echipa…

- Fostul mare handbalist, in varsta de 66 de ani, a vorbit pentru „Adevarul“ despre situația echipei care continua sa aiba un parcurs sub așteptari in grupele Ligii Campionilor, deși obiectivul declarat e caștigarea competiției.

- „Toate prevederile de care au beneficiat telespectatorii nostri in baza grupelor de munca, cum li se spuneau inainte de 2001, grupa I si grupa II. Conditiilor speciale si deosebite cum s-au numit ele dupa 2001, noua lege nu va intra retroactiv pe ele, cu alte cuvinte, recalcularea nu-i va duce intr-o…