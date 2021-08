Stiri pe aceeasi tema

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facind din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Crestere a numarului de vaccinati anti-COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADOR - Putin peste 9.300 de persoane nou vaccinate anti-COVID-19 au mai fost înregistrate de duminica pâna luni în România, în crestere fata de acum o saptamâna.…

- Premierul Justin Trudeau a anunțat ca guvernul canadian nu vrea sa puna in pericol progresele inregistrate in privința combaterii coronavirusului, motiv pentru care s-a luat decizia ca pentru o perioada sa nu fie permis accesul in țara al turiștilor straini care nu au fost imunizați anti-COVID-19, informeaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare masti, sa pastreze distantarea sociala si alte masuri de siguranta anti- Covid-19, deoarece varianta Delta, extrem de contagioasa, se raspandeste rapid pe tot globul, noteaza CNBC. „Oamenii nu se pot simti…

- Peste doua miliarde de vaccinuri Covid-19 au fost administrate in intreaga lume, potrivit calculelor AFP extrase din surse oficiale. Numarul vine la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, anunța Mediafax. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost adiminstrate…

- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…