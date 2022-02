Stiri pe aceeasi tema

- Mii de refugiați ucraineni au intrat in Romania prin punctele de frontiera, iar traficul in vami in ultimele ore a crescut cu 120%. Oamenii și-au luat familiile și cateva lucruri și au fugit din calea razboiului. Voluntarii prezenți acolo au fost martori la momente emoționante in care familiile s-au…

- Avem imagini cu coloane de 6-7 km de autoturisme aflate pe teritoriul ucrainean și care așteapta de ore intregi pentru a ajunge in Romania (in județul Satu Mare sau Maramureș) sau Ungaria. Avem așadar imagini din punctele de trecere Diakovo (Ucraina) / Halmeu (Satu Mare, Romania), din Solotvino (UA)…

- Ungaria va desfasura trupe in apropierea frontierei ucrainene, partial ca pregatire pentru activitati umanitare, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, in timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Kremlinul avertizeaza ca situația de langa granițele Rusiei ar putea escalada in orice moment. Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei și forțele guvernamentale ucrainene s-au acuzat reciproc ca au deschis focul unul asupra teritoriului celuilalt.

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu pana la „7.000 de soldati”, dintre care unii au sosit miercuri, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, potrivit unui oficial al Casei Albe.

- Mega-investitia de logistica in valoare de 30 de miliarde de forinti (83,6 de milioane de euro) de la terminalul intermodal East-West Gate (EWG), in localitatea Fenyeslitke din apropierea granitei cu Ucraina, va fi finalizata in primavara – a comunicat joi Asociatia Ungara de Logistica (MLE) pentru…

- La punctul de control Shegini așteapta circa 140 de mașini, iar la Krakovets - 130. S-a format coada și la granița cu Ungaria. La granița dintre Ucraina și Polonia s-a adunat un numar mare de mijloace de transport. La coada stau 340 de mașini. Despre acest lucru a anunțat Departamentul Regional de Vest…