- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Barna Tanczos, va participa la cea de a 26-a editie a Conferintei Partilor la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), organizata in perioada 31 octombrie – 12 noiembrie 2021, la Glasgow. „Conferinta va reuni cei…

- Naturalistul britanic David Attenborough a avertizat marti liderii mondiali ca va fi prea tarziu pentru lupta impotriva schimbarilor climatice in cazul in care summitul ONU privind clima organizat in Scotia nu va avea succes, precizand ca natiunile mai bogate au o responsabilitate morala de a actiona,…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, va participa la conferinta mondiala pentru combaterea schimbarilor climatice COP26, a confirmat duminica biroul sau de presa, un semnal pozitiv pentru conferinta tratata cu dispret de unii dintre principalii lideri mondiali, informeaza duminica AFP. Biroul…

- Premierul Britanic a facut mai multe declarații inainte de conferința ONU pe tema schimbarilor climatice. ,,Ne apropiem cu pași repezi de un moment critic pentru planeta noastra și pentru poporul nostru, cand – peste doar o luna – liderii mondiali se vor reuni la Glasgow pentru mult așteptatul COP26…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Colaborarea internationala este esentiala in combaterea schimbarilor climatice si a pierderii biodiversitatii, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului "Actiune transformatoare pentru natura si oameni", organizat…

- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a declarat ca nu impartaseste opinia potrivit careia Scotia ar fi un lider in combaterea schimbarilor climatice, asa cum sustine guvernul scotian, informeaza DPA. Tanara activista suedeza a dezvaluit ca nu a decis deocamdata daca va calatori la…

