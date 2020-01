Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Marius Turda de la Oxford Brookes și istoricul Valer Simion Cosma discuta despre radacinile naționalismului carlist și ceaușist și dau numele autorilor care au propus sa devina infracțiuni casniciile dintre romani și minoritațile naționale.Intrebat de jurnalistul Bogdan Șerban-Iancu despre…

- Ne a parasit in urma cu cateva zile ieri, 19 decembrie, a fost inhumat intr un loc de veci din capitala profesorul universitar Constantin Buse, membru titular al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, fost prorector 1990 2004 al Universitatii din Bucuresti, Doctor Honoris Causa al Universitatii…

- Liceenii din Campina, cu rezultate foarte bune la școala, pot beneficia și in acest an de o bursa de merit din partea companiei TenarisSilcotub. Prin aceasta inițiativa, compania susține excelența in educație, un domeniu in care investește constant pentru dezvoltarea pe termen lung a comunitații locale.…

- Marius Turda, renumit profesor roman la Oxford (Anglia), specialist in teoria eugeniei si idei de rasa, a adus la Timisoara expozitia “Stiinta si etnicitate-Biopolitica si eugenismul in Romania, 1920-1944”.

- Muzeul National al Banatului organizeaza impreuna cu reprezentanti ai Centre for Medical Humanities, Oxford Brookes University, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Comunitatea Evreilor din Timisoara si Ambasada Israelului la Bucuresti expozitia tematica „Stiinta si etnicitate II: Biopolitica si…

- Intre anii 1920 și 1944, biopolitica și eugenismul au primit sprijin oficial in Romania, așa cum s-a intamplat de altfel in intreaga Europa și in Statele Unite. Altfel spus, romanii au incercat și ei sa iși creeze propria rasa superioara. Eugenismul este o teorie sociala care susține imbunatațirea geneticii…

- La Timișoara va avea loc expoziția „Știința si etnicitate II: Biopolitica si eugenism in Romania, 1920-1944”. Eugenismul este o teorie sociala care susține imbunatațirea geneticii umane prin diferite mijloace (de intervenție). Scopurile declarate sunt acelea de a crea oameni mai sanatoși, mai inteligenți,…