Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marți ca industria de aparare din Romania va produce in urmatorii ani drone militare și minisubmarine. Dincu nu a dat detalii despre contractele in cadrul carora vor fi construite aceste echipamente militare. ”Conteaza capacitatea industriei noastre de aparare.…

- Potrivit reprezentanților Guvernului, in cadrul dialogului, a fost analizata situația de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Vicepreședintele SUA a transmis mulțumiri Romaniei pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni.Totodata, a fost remarcata importanța…

- Sistemul de sanatate din Romania se mobilizeaza la maxim pentru primirea refugiaților. Dupa ce in pandemie spitalele au primit pacienți cu restricții, acum, toate resursele sunt mobilizate. Statul roman deschide spitalele militare pentru refugiați, se fac campanii de donare de sange și echipele…

- Romania trimite ajutor Ucrainei: Veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare in valoare de 3 milioane de euro Romania trimite ajutor Ucrainei: Veste antiglont, casti, munitie si echipamente militare in valoare de 3 milioane de euro Romania va acorda un ajutor Ucrainei constand in combustibil,…

- Documentația slaba facuta pe baza unui studiu de fezabilitate de acum 14 ani ar putea sa duca la suspendarea celei mai mari licitații lansate vreodata in Romania. Unul dintre drumarii interesați de construirea celor 37 de kilometri de șosea rapida dintre Cornetu și Tigveni, parte din Autostrada Sibiu-Pitești,…

- Raluca Badulescu este una dintre cele mai pozitive vedete TV din Romania. Mereu cu zambetul pe buze, mereu autorionica la adresa ei și mereu alaturi de oamenii de langa ea, jurata de la „Bravo, ai stil!” nu a fost implicata niciodata in vreun scandal, deși este una dintre cele mai vechi vedete din showbizzul…

- sursa foto: Facebook/ US Army Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat miercuri ca Franța va trimite trupe in Romania in cadrul operațiunilor NATO pentru asigurarea securitații statelor din estul alianței, in contextul crizei de la granița dintre Rusia și Ucraina. ”Am trimis trupe pentru a asigura…

- Insulele grecesti traditionale si zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, inclusiv Romania, sunt destinatiile pentru vacanta de vara aflate in portofoliul turoperatorului Paralela 45 pentru 2022, agentia anuntand ca reducerile ajung pana la 30% pentru rezervarile Early…