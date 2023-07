La Galați, Concurs Național de Pescuit pentru Nevăzători, unic în țară La Complexul de agrement de la Balta „Zatun”, situata pe malul Dunarii, in apropierea Galațiului, va avea loc pe 26 iulie a 5-a ediție a „Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Persoanele cu Deficiențe de Vedere”. Pentru mulți pare incredibila știrea organizarii unei astfel de competiții, dar este posibil ca și persoanele cu deficiențe de vedere sa aiba aceasta pasiune, pentru ca sunt utilizate undite special modificate pentru nevazatori. De asemenea, la fixarea momelilor in acul sau lansetei sau undiței, fiecare concurent este ajutat de un insoțitor. Concursul național este organizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

