La Galați are loc Festivalul Internațional de Film Ecologist „EcoFest”, la care sunt în competiție filme din 11 țări La Galați a avut loc marți seara deschiderea celei de a 12-a ediții a Festivalului Internațional de Film Ecologist „EcoFest” – „Pentru Sanatatea Pamantului”, care se va desfașura in perioada 7-11 iunie. Festivalul este organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR), in colaborare cu Asociatia Inițiativa Ecologista Europeana. „Festivalul EcoFest este o manifestare care a dovedit continuitate și calitate, de la ediție la ediție. Am inceput candva, la Oradea, apoi, am mers și prin toata Romania și chiar in Europa și, iata-ne, la Galați. Evenimentul este complex și extins, cuprinzand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre sa primeasca persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin o vor primi in lunile urmatoare. Acestea sunt Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia și Slovacia.…

- Eurostat: Pandemia a redus speranta de viata in Romania Foto: Agerpres. Pandemia a redus speranta de viata în România - suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica. Speranta de viata a românilor a ajuns la…

- Speranta de viata a romanilor a ajuns la putin peste 74 de ani, a doua cea mai mica din UE, dupa cea din Bulgaria, de 73,6 ani, arata datele de la Eurostat. In medie, barbatii romani traiesc pana la varsta de 70,4 ani, iar femeile pana la varsta de 78,3 ani, informeaza Ziarul Financiar. In 2019, speranta…

- Social 88 de dosare pentru deschiderea drepturilor la alocație de stat pentru copii nascuți in alte state UE, depuse la AJPIS Teleorman in luna martie aprilie 27, 2022 10:18 Potrivit unui raport al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman, in luna martie 2022, instituția a platit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca va obtine pentru tara sa "in urmatoarele saptamani" statutul de candidat la aderare la Uniunea Europeana (UE), multumindu-i Bruxellesului pentru celeritatea procesului, informeaza AFP.In timpul unei intrevederi la Kiev, Zelenski…

- ”Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa isi elimine treptat dependenta de combustibilii fosili rusi, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura si mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice si sa puna in aplicare…

- Suedia, Danemarca și Spania se alatura țarilor care trimit acasa diplomați ruși. In total, peste 40 de angajați ai ambasadelor urmeaza sa paraseasca teritoriul statelor menționate, potrivit Realitatea.md . Din Danemarca pleaca 15 reprezentanți ai Kremlinului. Conform Reuters, masura raspuns la dovezile…

- Peste 2,5 milioane de ucraineni, majoritatea femei si copii, au parasit tara de la inceputul invaziei ruse, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, din care rezulta ca cei mai multi, 1,6 milioane, au trecut in Polonia, in timp ce in Romania au venit peste 173.000, relateaza CNN. In…