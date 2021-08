Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au venit, sambata, cu aproape o ora inainte de deschiderea aquapark-ului din Galați. Vizitatorii s-au inghesuit pentru a avea acces pe plaja Dunarea din Galati, inaugurata sambata. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces pe…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau…

- Raymond Caldararu este criminalul de numai 20 de ani care și-a ucis iubita, in varsta de 19 ani, noaptea trecuta. Crima s-a produs langa mașina tanarului, in apropierea casei fetei. Dupa ce a injunghiat-o, Raymond Caldararu a pus-o in mașina și a plecat cu ea. La intrarea in Targu Jiu insa, tanarul…

- CHIȘINAU, 23 iun – Sputnik. In teribilul accident care s-a produs astazi in apropierea orașului Huedin, județul Cluj, și-au pierdut viața doi adulți și un minor din Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza ca este vorba de un barbat in varsta de 28 de ani,…

- Doi barbati au fost transportati sambata, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce au fost raniti in urma unui accident produs intre o autoutilitara si un microbuz de marfa, pe drumul judetean ce leaga localitatile Rod de Tilisca, a anuntat Politia, potrivit Agerpres. "DJ 106E, intre…

- Organizația Mondiala a Sanatații a aprobat, marți, vaccinul Sinovac COVID-19 pentru utilizare de urgența pentru adulți de 18 ani și peste aceasta varsta. Este a doua autorizație de acest tip pe care organizația o acorda unei companii chineze, dupa Sinopharm, scrie euronews.com . Intr-o declarație facuta…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a condus un autoturism pe DJ 609 B dinspre localitatea Tipari inspre localitatea Costeiu, iar la un moment dat a intrat in coliziune un autoturism ce se deplasa din sensul opus de mers condus de un barbat in varsta de 48 de ani. In urma impactului au rezultat 3 victime,…