Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista informații credibile conform carora Rusia vizeaza civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Intr-o declarație de presa susținuta la Riga in Letonia, el a subliniat ca alianța lucreaza pentru a se asigura…

- Romania a fost implicata in pregatirea acelui document al Statelor Unite inmanat la 26 ianuarie Federației Ruse la care Moscova a raspuns joi, a declarat, intr-o intervenție la CNN , ministrul roman al afacerilor externe, Bogdan Aurescu. „Astazi am observat ca ministrul Lavrov a transmis raspunsul…

- Moscova nu a renunțat niciodata sa amenințe cu forța statele din regiune pentru a le menține in zona sa de influența, a declarat eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Politicianul mai spune ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este dispus sa destabilizeze Europa doar pentru a prinde un loc in paginile…

- In timp ce fortele rusesti de la granitele Ucrainei au atins un grad inalt de pregatire, activitatea diplomatica intensa, marcata de vizita la Moscova a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, nu a dus la niciun progres notabil in detensionarea situatiei. NATO isi intareste prezenta militara pe Flancul…

- Aflat in ceea ce el a numit "o 'misiune de pace'', Orban si-a manifestat speranta ca discutiile ce vor urma in zilele si saptamanile urmatoare vor conduce in final la un acord, potrivit Agerpres."As dori sa va asigur ca niciun lider al Uniunii Europene, al statelor membre nu isi doresc un razboi. Suntem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.

- Alianta Nord-Atlantica propune Rusiei masuri practice in sensul cresterii transparentei si controlului armamentului, iar un eventual acord cu Moscova ar putea include efectuarea de inspectii reciproce, inclusiv in bazele antibalistice NATO din Romania si Polonia. Ministrul Apararii din Romania, Vasile…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea trupelor NATO din…